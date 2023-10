Travolto e ucciso dal bus dell’Atm a Milano | morto un 48enne | «Era sulle strisce pedonali»

Leggi su open.online

(Di domenica 8 ottobre 2023) Stava passeggiando in Viale Forlanini aintorno alle 9.30 di oggi, 8 ottobre, Fabio Buffo, l’uomo meneghino di 48 annidopo essere stato investito da un autobus Atm. Secondo le prime ricostruzioni, al momento dell’impatto la vittima stava attraversando la strada, subito dopo la curva che da Viale Forlanini porta in via Bellosio. L’autobus che hail pedone doveva girare a destra in via Bellosio ed era preceduto da un altro mezzo di Atm; viaggiava a bassa velocità, ma l’impatto è stato comunque fatale. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, a contribuire all’incidente sarebbe stata un’auto in avaria lasciata nei pressi dell’incrocio. Lì posizionata la macchina avrebbe ridotto visibilità e spazio di manovra del conducente del bus ...