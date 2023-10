Transgender vince Miss Portogallo 2023 | il web | Dopo l' Olanda il politically correct lgbtq+ torna di nuovo in concorso

(Di domenica 8 ottobre 2023) Ha 28 anni, si fa chiamare Marina Machete e lavora come assistente di volo. Particolarità che non è sfuggita a molti, la vincitrice deldiè nata biologicamente uomo. Machete sarà quindi la secondal'olandese Rikkie Kollé, a partecipare diUnivers

