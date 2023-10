Transessualità | “Ho consacrato il mio corpo Oggi posso dire | sono io”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 8 ottobre 2023) “La possibilità non è un lusso, è cruciale come il pane” — Judith Butler Laè un campo di ricerca di estremo interesse, molte questioni vengono sollevate nella relazione transessualismo e bioetica, e nelle dinamiche storico-sociali intrise da ripetuti attacchi transfobici. A tal proposito è sempre più doverosa la mobilitazione istituzionale affinché venga attuata una politica inclusiva. Per tale motivo, la società, gli organi preposti e noi tutti, è utile ci si soffermi per ascoltare, accogliere ed includere ciò che è solo apparentemente diverso dalla norma o difficile da comprendere. Mi chiamo Dahra-Mati ho 24 anni e vivo a Suisio, un piccolo paese nei pressi di Bergamo.una ragazza transgender, non-binary. Durante l’adolescenza ho sempre mostrato e sentito una reale attrazione nei confronti delle ragazze.una ...