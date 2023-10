Tragica morte sulle strade di Milano | un altro pedone perde la vita

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 8 ottobre 2023) La città disi risveglia con una notizia sconvolgente: unha perso lasue. Fabio Buffo, 48 anni, è la decima vittima dal 2023, travolto da un autobus Atm in viale Forlanini. L’incidente in viale Forlanini La tragedia si è consumata questa mattina, intorno alle 9.30. Secondo le prime ricostruzioni, Buffo stava passeggiando con il suo bull terrier quando è stato investito da un autobus della linea 175. L’incidente è avvenuto all’angolo con via Eugenio Bellosio, strada che conduce all’aeroporto di Linate. L’autobus, a causa di un’auto ferma all’incrocio, ha dovuto allargare la sua traiettoria, colpendo Buffo che si trovavastrisce pedonali. La risposta immediata e le indagini Sul luogo dell’incidente sono ...