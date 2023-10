Tragedia a Villareia | Cervo Muore Trafitto dalla Grata di un Cancello

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 8 ottobre 2023) Pescara - Una tragica fatalità ha colpito la comunità diquando un giovaneha perso la vita dopo essere rimasto incastrato tra le griglie di undella scuola agraria locale. L'incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 10 nella pittoresca frazione di Cepagatti. L'animale coinvolto, un maschio di tre anni, sembra stesse attraversando la via Elsa Morante a tutta velocità quando, purtroppo, non è riuscito a superare la rete di protezione del recinto circostante. Ilè rimasto tragicamente intrappolato tra le grate, subendo ferite fatali che hanno causato la sua morte. Gli operatori veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara sono stati rapidamente chiamati sul posto per cercare di salvare l'animale in difficoltà. Tuttavia, nonostante i loro sforzi, purtroppo non è stato possibile ...