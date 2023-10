Tragedia a Mestre | padre distrutto dal dolore piange la morte della sua bambina di soli 18 mesi

Leggi su oggi-notizie

(Di domenica 8 ottobre 2023) Oggi Notizie Immagina una giornata come un'altra trasformarsi in un incubo. Una famiglia giovane, piena di sogni e speranze, viene colpita da unainaspettata a. Questa è la storia di Nico, unche ha dovuto dire addio alla sua piccola figlia, Charlotte. Lache ha colpito Nico e la sua famiglia aTutto è cambiato in un attimo per Nico, undi 28 anni, quando un brutto incidente ha portato via la sua adorata figlia. Nonostante la sua sopravvivenza, Nico porta con sé una ferita profonda, ma dimostra una forza e una resilienza incredibili nel mezzo del suo. "Mi sento come se un angelo custode avesse vegliato su di me, ho questa ferita sulla testa, ma almeno sono ancora qui", ha condiviso Nico, dimostrando la sua forza ...