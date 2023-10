Traffico Roma del 08-10-2023 ore 18 | 30

(Di domenica 8 ottobre 2023) LuceverdeBuonasera Bentornati all’ascoltoda rientro in direzione della capitale sulla A24L’Aquila code a tratti tra carsoli-oricola e Tivoli e poi lungo il tratto Urbano a Villa tra Tor Cervara via Fiorentini a causa di un incidente rallentamenti sulla A1Napoli tra Colleferro e la diramazioneSud o da tratti anche sulla diramazionenord da Castelnuovo di Porto a Racco auto incolonnate lungo laFiumicino tra l’aeroporto e il raccordo e poi ancora tra Parco dei Medici e il viadotto della Magliana code a tratti sulla carreggiata esterna del raccordo tra laFiumicino la diramazioneSud in interna si procede in coda tra la Cassia e la Tiburtina si procede in fila poi sulla Pontina tra ...

Viale Trieste è ko e i residenti per protestare contro il sindaco e l'assessore alMereu ... Ma viasembra davvero il far west: sapete in che condizioni è piazza Matteotti la sera, uno dei ...... i sanremesi non fossero del tutto pronti al rispetto delle regole nelle zone alimitato. ... Nello specifico: all'ingresso di via Debenedetti, all'intersezione tra via Gaudio e viae tra ...

Traffico Roma del 08-10-2023 ore 17:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Il ministro per le Imprese e del Made in Italy intervistato dal direttore dell'Adnkronos Davide Desario alla convention di Fdi a Brucoli (Siracusa) ...Per risolvere il nodo del traffico pesante al Brennero e il braccio di ferro tra Vienna e Roma, il governatore altoatesino Arno Kompatscher chiede trattative "senza precondizioni". (ANSA) ...