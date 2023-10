Traffico Roma del 08-10-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 8 ottobre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e bentornati all’ascolto per incidente auto in coda sullaFiumicino tra la fiera die il raccordo In quest’ultima direzione incidente con Fili anche sulle strade diin via Casilina all’incrocio con via dei graniti siamo in zona finocchio in via Aurelia Antica code In entrambe le direzioni nei pressi di via delle Fornaci dove il transito avviene a senso unico alternato code perla Cassia La storta e la Giustiniana versolavori in corso in via Aurelia chiusa tra via Nicolò quinto e via Benedetto quattordicesimo Ottavia te le linee bus a 46 e 46 enne a causa di una voragine chiusa alvia Cornelia tra via Alessandro Neroni e via Marchionne Aretino Vi ricordo che per domani è in programma uno sciopero di ...