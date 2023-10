Traffico Roma del 08-10-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 8 ottobre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto per un incidente lungo la carreggiata esterna del raccordo auto in coda tra Tor Bella Monaca e la A24 incidente anche lungo la carreggiata interna procede in fila tra laFiumicino e via del Pescaccio Lazio Atalanta in programma alle 15 all’Olimpico Sono già attive le misure alla viabilità in tutta l’aria attorno allo stadio possibili disagi alal momento dell’ingresso e dell’uscita dei tifosi a causa di una voragine è chiusa alvia Cornelia tra via Alessandro Neroni e via Marchionne Aretino senso unico alternato invece in via Aurelia Antica nei pressi di via delle Fornaci Ci sono rallentamenti e code in entrambi i sensi di marcia in programma per domani lunedì 9 ottobre uno sciopero di 24 ore nel trasporto pubblico locale a ...