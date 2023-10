Traffico Roma del 08-10-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 8 ottobre 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare coda in carreggiata interna per un incidente tra la Prenestina Casilina auto in fila sull’altra turbano della A24L’Aquila fortunato da tangenziale est è su quest’ultima fila all’altezza della Salaria in direzione del Foro Italico che cita attenzione per un incidente in Piazza Pio XI rallentamenti poi per un altro incidente in via Emilio Longoni l’altezza dei Prenestina chiusa per una voragine ancora arrivo a Cornelia tra via Alessandro Neroni via Marchionne Aretino in aumento anche dell’aria dello stadio dove si giocherà l’incontro di calcio Lazio Atalanta delle ore quindi ci ricordiamo oggi l’evento fieristico Euronics presso la nuova fiera diin via Portuense possibili disagi alper domani lunedì 9 ottobre invece in ...