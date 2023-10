Traffico Roma del 08-10-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 8 ottobre 2023) LuceverdeBuongiorno ben ritornati attenzione per un veicolo in fiamme sulla diramazionesud con accordi di 3 km tra Torre 9 Monte Porzio Catone in direzione dell’auto sole coda lungo la carreggiata interna al Grande Raccordo Anulare tra la Pontina è laFiumicino altre code tra la casina e la mentre in carreggiata esterna incolonnamenti tra la p e la diramazioneSud invitarti per un incidente segnalato su via Tiburtina 3 via Affile via Sant’Alessandro verso il centro tra gli interventi per un senso unico alternato su via Aurelia Antica Osteria di Villa Betania via delle Fornaci verso Porta San Pancrazio disagi poi in tutta la zona di San Pietro per la recita dell’angelus e la benedizione Apostolica di Papa Francesco ventina un momento nell’area dello Stadio Olimpico dove si giocherà oggi contro di ...