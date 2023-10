Traffico Roma del 08-10-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 8 ottobre 2023) Luceverdetrovati all’ascolto si sta in coda lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la Pontina è laFiumicino attenzione per un incidente su Viale Isacco Newton 20 alla ditta di Vicolo di Papa Leone in direzione di via della Magliana chiusa per una voragine via Cornelia tra via Alessandro Neroni via Marchionne Aretino rallentamenti per un senso unico alternato su via Aurelia Antica da via di Villa Betania via delle Fornaci verso Porta San Pancrazio e disagi in tutta la zona di Piazza San Pietro dalle 11 per la recita dell’angelus e la benedizione Apostolica delle 12 dalle 13 non mento spostamenti a torno l’aria dello Stadio Olimpico Dove si svolge l’incontro di calcio Lazio Atalanta alle 15 e dalle 9:30 partita a una gara podistica la Cecchignola di corsa presso la città della Cecchignola per le 21 di questa sera alle 6 ...