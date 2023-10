Traffico Roma del 08-10-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 8 ottobre 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione prime code questa mattina lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la Cristoforo Colombo e laFiumicino in città chiusa per una voragine via Cornelia via Alessandro Neroni via Marchionne Aretino disagi oggi in tutta la zona di Piazza San Pietro da 11 per la recita dell’angelus la benedizione Apostolica dei fedeli delle ore 12 e dalle 13 non gli spostamenti a torno l’aria dello Stadio Olimpico dove si giocherà l’incontro di calcio Lazio Atalanta delle ore 15 e dalle 9:30 partita una gara podistica Cecchignola di corsa presso la città della Cecchignola e dalle 21 di stasera alle 6 del 21 ottobre riduzione della carreggiata per lavori sull’autostrada per l’aeroporto di Fiumicino Dal km 13 al km 10 e 700 tra l’allacciamento con la 12Civitavecchia è quello ...