Traffico Roma del 08-10-2023 ore 09 | 30

(Di domenica 8 ottobre 2023) Luceverdebene trovati all’ascolto in studio Maria Barbera Taorminacomplessivamente scorrevole Sui raccordi autostradali della città per agevolare la circolazione Ricordiamo lo stop dei mezzi pesanti superiore alle 7,5 tonnellate dalle 9 alle 22 attenzione sulla via Aurelia Antica in prossimità di via delle Fornaci per un senso unico alternato dovuta la caduta di intonaco su muro di cinta di Villa Pamphili disagi in zona oggi chiusura di largo Somalia Per lo svolgimento di una mostra mercato possibili disagi in zona e pedonalizzazione festiva per via dei Fori Imperiali deviazioni per le linee bus 51 75 85 87 e 118 e ricordiamo dal 2 ottobre la regione Lazio ha attivato un servizio integrativo di bus Cotral a sostegno della ferrovia-lido 10 bus 70 posti effettueranno una corsa ogni 15 minuti Dalle 6:30 alle 9:30 e ...