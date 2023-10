Traffico Roma del 08-10-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 8 ottobre 2023) Luceverdebuongiorno Beh trovati dalla redazionecomplessivamente scorrevole Sui raccordi autostradali della città segnalato un veicolo in panne lungo la diramazionenord tra l’auto sole e la fiera dinord Verso il raccordo anulare per agevolare la circolazione Ricordiamo lo stop dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate sull’intera rete Nazionale dalle 9 alle 22 e oggi in tutta la zona di Piazza San Pietro dalle 11 per la recita della preghiera dell’angelus e la benedizione Apostolica ai fedeli delle ore 12 deviazioni e chiusura alricordiamo poi l’evento fieristico mix presso la nuova fiera diin via Portuense dove previsto un grosso afflusso delper i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...