Torino | numeri offensivi impietosi per Juric

(Di domenica 8 ottobre 2023) Ilsin qui a livello realizzativo è stato al di sotto delle aspettative e non partiva così male da ben 17 anni Ilsin qui a livello realizzativo è stato al di sotto delle aspettative e non partiva così male da ben 17 anni. Come riportato da Tuttosport, icondannano pesantemente Ivana prescindere dalla stracittadina. I granata hanno segnato 6 reti in queste prime 8 giornate: per trovare un attacco meno prolifico bisogna risalire al torneo 2006-07, quando erano appena 4. Nelle ultime tre partite i granata sono rimasti sempre a secco.