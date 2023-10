TOP10 DELLA SETTIMANA | CANALE 5 DI NUOVO IN VETTA CON INTER-BENFICA | BLANCA 2 PARTE DAL TERZO POSTO

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 8 ottobre 2023)appuntamento,quinta stagione, con, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più vistiprima serata. Passiamo in rassegna lada domenica 1 a sabato 7 ottobre 2023. Posizione Rete Nome del programma Var. Ascolto #1x 4.339.000 #2 Rai1 Imma Tataranni 3 ? 4.111.000 #3 Rai12 new 4.041.000 #45 Tu Si Que Vales ? 3.713.000 #5 Rai1 Tale e Quale Show ? 3.389.000 #6 Rai1 Cuori 2 new 3.049.000 #75 Maria Corleone ? 2.601.000 #8 Rai1 Arena Suzuki: Dai ’60 ai 2000 ? 2.430.000 #9 Rai1 Morgane: Detective Geniale 3 ? 2.366.000 #105 Grande Fratello (lun.) ? 2.292.000