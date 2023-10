Tisci | “Gara difficile | il Benevento potrà diventare una delle favorite”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 8 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCerignola – Al termine della sfida di Serie C contro il, Ivanha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dal tecnico dell’Audace Cerignola dopo lacontro i giallorossi di Matteo Andreoletti.– E’ stata una partitacontro una squadra forte, con giocatori di tutto rispetto. Dovevamo essere perfetti, forse ci è mancato qualcosa negli ultimi metri ma ci siamo arrivati spesso. Siamo cresciuti nella seconda parte, segno che volevamo portare a casa la vittoria. Con queste prestazioni la vena realizzativa ci premierà. Reti – Quando la squadra crea e non fa gol si parla di cinismo, di cattiveria. Ho un parco giocatori importanti in attacco e in queste partite tutti hanno avuto modo di andare a segno. Nel gioco corale e nel ...