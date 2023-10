Thuram sigla un doppio record | uno in Serie A e uno in Europa!

Leggi su inter-news

(Di domenica 8 ottobre 2023)ha giocato ieri da titolare in Inter-Bologna non aiutando però la squadra ad andare oltre il pareggio, match finito 2-2. Francese comunque protagonista con un assist IMPATTANTE ? Marcusha staccato unindicativo e prestigioso durante Inter-Bologna, match terminato sul punteggio di 2-2. Il francese, con l’assist messo a referto per Lautaro Martinez – per il momentaneo 2-0 nerazzurro – hato il quinto passaggio vincente della sua stagione. In Europa, nei maggiori cinque campionati europei, è il migliore insieme a Saul Niguez dell’Atletico Madrid e James Maddison del Tottenham. Non solo in Europa:è il primo attaccante in grado di fornire 5 assist nelle sue prime 8 presenze in assoluto inA nelle ultime 20 stagioni. Inter-News ...