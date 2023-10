The Last Of Us 2 | una remaster in sviluppo?

(Di domenica 8 ottobre 2023) Si fanno sempre più insistenti le notizie dellodi una possibiledi TheOf Us 2. Scopriamone i dettagli Soltanto qualche giorno fa il titolo della Naughty Dog è finito sotto i riflettori per gli aggiornamenti riguardanti lo stand-alone multiplayer. Ora, la software house americana ritorna a far parlare di sé con il sempre più insistente rumour riguardante lodi un’edizionedi TheOf Us 2, originariamente uscito su PS4. Tutto è iniziato a Gennaio con le voci di una director’s cut per l’esclusiva Sony, poi a luglio il compositore musicale Gustavo Santaolalla ha riferito che una “nuova versione” del gioco è attualmente in fase di produzione. Adesso il nuovo indizio arriva direttamente dal profilo LinkedIn di uno degli addetti ai lavori ...

Amazon ha pensato anche ai fan di The Last of Us, mettendo in offerta una steelbook della prima stagione in 4K Ultra HD irrinunciabile. Avete capito ...

Leader tiranno Il leader è tiranno, come c'ha insegnatoDance dove vediamo l'evoluzione di Michael Jordan dal draft all'impero: scarpe, corone e soprattutto anelli, fino a farsi ombra sui ...****** In ultimo, 'per dovere di cronaca e per non dimenticare', un argomento non meno importante: 'but notleast...'. In questi giorni la grande e prestigiosa iniziativa di ArteJeans 2023, ...

The Last of Us Multiplayer sarebbe "morto", a quanto pare Spaziogames.it

The AfD ran in Bavaria for the first time in the last state elections in 2018, when it came in fourth with 10% of the vote. The result was widely viewed as a humiliation for the CSU, which lost its ...In the initial week of October, Foreign Portfolio Investors (FPIs) divested Indian equities worth Rs 8,000 crore due to the strengthening dollar and increasing US bond yields.