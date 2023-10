The Black Book 2023 come finisce | la spiegazione del finale

Leggi su latuafonte

(Di domenica 8 ottobre 2023) Dal 22 settembreè disponibile su Netflix il film The. Protagonista è un diacono, il quale decide di farsi giustizia da solo quando suo figlio viene incastrato per un rapimento. Da solo, Paul Edima si ritrova a combattere contro una squadra di polizia corrotta per far assolvere il figlio. Ma vediamo ora insieme cosa succede nel corso del film e. Thesu Netflix: riassunto della trama Leggi anche: Invito a un assassino,del: com’è morta Olivia Leggi anche: Everything Now serie:dele news stagione 2 La trama del film Theinizia con la professoressa Stella Craig, ...