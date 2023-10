Terremoto in Afghanistan | quasi 2mila morti

(Di domenica 8 ottobre 2023) Il sisma ha registrato una magnitudo 6.3 seguito da diverse scosse di assestamento. Completamente distrutti 12 villaggi E’ diduemilail bilancio del potenteche ha colpito nelle scorse ore l’occidentale, 35 chilometri a nord ovest da Herat. Lo sostiene un portavoce dei Talebani al governo, spiegando che dodici villaggi sono stati completamente distrutti. Il sisma ha registrato una magnitudo 6.3 seguito da diverse scosse di assestamento, come riporta l’United States Geological Survey. L’ultimo bilancio ufficiale fornito dal portavoce della Mezzaluna Rossa Erfanullah Sharafzoi parlava di almeno 500a causa del. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Leggi Anche terremoto , scossa di magnitudo 4.0 ai Campi Flegrei: avvertita anche a Napoli - Musumeci: 'Il rischio zero non esiste' Leggi Anche Campi ...

Il bilancio delle vittime causate dalla devastante serie di terremoti che ha colpito la provincia occidentale di Herat , in Afghanistan , è salito a ...

Sono duemila le persone che hanno perso la vita a seguito deldi magnitudo 6.3 che il 7 ottobre ha scosso l'occidentale. Abdul Wahid Rayan , portavoce del ministero dell'...E' di quasi duemila morti il bilancio del potenteche ha colpito nelle scorse ore l'occidentale, 35 chilometri a nord ovest da Herat. Lo sostiene un portavoce dei Talebani al governo, spiegando che dodici villaggi sono stati ...

Afghanistan, terremoto di magnitudo 6.3: almeno 320 morti e mille feriti Corriere della Sera

In Afghanistan duemila morti per il terremoto: in centinaia sepolti sotto le macerie Il Fatto Quotidiano

Il bilancio provvisorio della violenta serie di terremoti che ieri ha colpito la provincia afghana di Herat ha superato i 2.000 morti e sfiora i 10.000 feriti. Lo afferma il regime talebano di Kabul ...Le prime notizie parlavano di danni non gravi, poi la situazione è diventata drammatica.