Terremoto in Afghanistan | più di 2000 vittime e 12 paesi sgretolati nella provincia di Herat

Leggi su ildifforme

(Di domenica 8 ottobre 2023) Tre scosse sismiche hanno colpito in poche ore il territorio intorno alla città di, in, che conta oltre tre milioni di abitanti. L’evento inizialmente non sembrava aver generato danni troppo seri e il numero di feriti era quasi nullo. La situazione è diventata più grave a causa della seconda scossa, di magnitudo 6.4, L'articolo proviene da Il Difforme.