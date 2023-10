Terremoto in Afghanistan | oltre 2 000 morti nella provincia di Herat

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 8 ottobre 2023) Il bilancio delle vittime causate dalla devastante serie di terremoti che ha colpito laoccidentale di, in, è salito a2.000. Questo dato, ancora provvisorio, è stato rivelato in seguito a due potenti scosse di magnitudo 6.3 che hanno sconvolto la regione ieri. Il portavoce del governo talebano di Kabul, in una dichiarazione rilasciata all’Afp, ha espresso profondo cordoglio per l’accaduto, sottolineando: “Purtroppo le perdite sono molto elevate”. Abdul Wahid Rayan, rappresentante del Ministero dell’Informazione e della Cultura, ha confermato che il bilancio delle vittime è superiore a quanto inizialmente riportato. Ha inrivelato che circa sei villaggi sono stati completamente distrutti dal sisma, con centinaia di civili sepolti sotto ...