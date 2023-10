Terra amara | anticipazioni dal 9 al 14 ottobre 2023 | Demir tradisce Zuleyha

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 8 ottobre 2023) La prossima settimana di programmazione disarà ricca di colpi di scena, come raccontano ledal 9 al 14. Innanzitutto, Mujgan, dopo il bacio che le ha dato Fikret, sarà intenzionata a lasciare la tenuta di Fekeli per andare a vivere nella casa che le ha lasciato Yilmaz. L'abitazione, però, è la dimora di Gulten e Cetin e la dottoressa chiederà loro di andare via. Quando Saniye scoprirà cosa è accaduto, andrà in escandescenze e sarà decisa a chiedere l'intervento di Fekeli e. Gulten, però, riuscirà a convincerla a non dire nulla per paura di ritorsioni da parte di Behice e Mujgan. In seguito, Fikret si confronterà con Bahtiyar e capirà di amare Mujgan. Dal canto suo, anchesi renderà conto di provare dei ...