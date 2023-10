Tennis | Torneo Shanghai Sinner si qualifica per gli ottavi

AtpAndrea Gaudenzi, presidente dell'ATP, ha raggiunto Shanghai in occasione del penultimo ... Penso che il nuovo ritorno sia molto positivo, non solo perché abbiamo migliorato il, ora sono ......di Simongini da ufficiale di gara della "pala" è partita proprio dalla sua Cagliari nel 2020 (era già arbitro dida 7 anni), quando il capoluogo sardo diede vita al FIP Star, un...

Tennis: Torneo Shanghai. Sonego supera il secondo turno Tiscali

Shanghai, Korda ferma Medvedev: guarda il punto del torneo - VIDEO SuperTennis

Jannik Sinner continua il suo momento magico: all'Atp di Shanghai soffre contro l'argentino Baez ma lo supera in tre set e avanza agli ottavi di finale ...Il tennis femminile non si ferma. Oggi andrà in archivio il 1000 di Pechino, con l'ultimo atto che vedrà protagoniste Iga Swiatek e Liudmila Samsonova durante l'ora di pranzo italiana, ma da domani si ...