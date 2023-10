Tennis | il tabellone del torneo WTA di Hong Kong | Martina Trevisan unica azzurra | debutto con Bucsa

Leggi su oasport

(Di domenica 8 ottobre 2023) Ilfemminile non si ferma. Oggi andrà in archivio il 1000 di Pechino, con l’ultimo atto che vedrà protagoniste Iga Swiatek e Liudmila Samsonova durante l’ora di pranzo italiana, ma da domani si volta pagina con tre tornei tra 250 e 500; tra questi il 250 di, dove sarà presente. La toscana è titolare della sesta testa di serie del seeding ed è stata inserita nel quarto di Elise Mertens, numero 3 del. L’debutterà contro la spagnola Cristina, numero 65 del ranking mondiale e con cui ha vinto entrambi i precedenti, uno a Sant Etienne nel 2019 (6-4 6-2) e l’altro nelle qualificazioni di Madrid la scorsa stagione (6-1 6-3). Piccola curiosità, in questo ‘spicchio’ sono capitate tre delle quattro ...