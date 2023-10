Tempesta d’amore | anticipazioni dal 9 al 15 ottobre | Yvonne provoca uno scandalo | Ariane rivuole Erik

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 8 ottobre 2023) Lediin merito alle puntate che andranno in onda dal 9 al 15su Rete 4, annunciano grandi colpi di scena. Paul e Josie avranno difficoltà a stare lontani e decideranno di vedersi in segreto in uno dei rifugi alpini. Micheal, intanto, capirà che per non perdere Carolin dovrà confessare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:dal 17 al 23 gennaio: Lia sostituisce André10 – 162020: Eva nutre forti dubbispoiler dal 4 al 10: Christoph ...