Telesina | terreno di riflessione e teatro di incidenti | carambola tra 4 auto

Leggi su anteprima24

(Di domenica 8 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora laprotagonista e ancora una volta per la solitatramobili, il tutto a pochi giorni dall’arrivo del Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Tullio Ferrante, in occasione della discussione sul raddoppio e messa in sicurezza della strada., già troppe volte, di eventi del genere. Troppi cantieri, troppe buche, troppo pericolo e troppimobilisti indisciplinati (perchè c’è anche questo da dire). Neanche il tempo di parlare di cosa si deve fare, che c’è da raccontare ancora unanel tratto compreso tra Ponte e Paupisi, in prossimità dell’impianto semaforico che regola il flusso. Quattro lecoinvolte. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso e ...