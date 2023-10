Tel Aviv | la polizia lo scambia per un terrorista di Hamas e lo uccide | era un semplice cittadino israeliano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 ottobre 2023) Forse la concitazione del momento, forse la tensione alle stelle, fatto sta che lo hannoto per undie gli hanno sparato a dopo un lungo inseguimento. Così ladi Telha ucciso per sbaglio un. L’uomo è stato colpito sulla Route 4 all’incrocio Eminim, dopo un inseguimento in macchina, hanno riferito i media israeliani. Una fonte dellaha detto a Ynet che non è ancora chiaro il motivo per cui l’uomo ha guidato all’impazzata facendo in tal modo scattare l’inseguimento, durato circa mezz’ora sulla Route 4 attorno alla Striscia di Gaza in direzione nord. Inizialmente lapensava che il veicolo fosse stato sequestrato da altri terroristi. La ...