Tegola Dybala | il verdetto è eloquente | tifosi gelati

(Di domenica 8 ottobre 2023) Pauloè uscito per infortunio nel primo tempo di Cagliari-Roma. Le sensazioni sulle sue condizioni non sono buone. La Roma sta vivendo un momento complicato. In campo i giallorossi hanno ritrovato in queste ultime uscite una certa solidità in Europa, mentre in Serie A si continua ad arrancare. In particolare la squadra di Mourinho sta pagando un avvio di stagione pessimo, avvio in cui la Lupa ha collezionato tanti passi falsi. A questi problemi vanno aggiunti i rumors che riguardano la posizione di José Mourinho. Infatti la posizione dell’allenatore giallorosso sembra essere in bilico dopo i risultati deludenti della prime uscite in Serie A. In più c’è da aggiungere l’infortunio di Paulo, uscito in lacrime contro il Cagliari. La Joya avrebbe dovuto formare in questa stagione la coppia del gol giallorossa con Romelu Lukaku. Infatti la ...