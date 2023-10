Tajani | «Ci sono un migliaio di italiani nell’esercito di Israele Ci stiamo preoccupando per loro»

Leggi su open.online

(Di domenica 8 ottobre 2023) «Ciper gliin. Ce necirca 18 mila che vivono in, molti hanno doppio passaporto. Ungiovani che stanno svolgendo il servizio di leva con l’esercito israeliano, 500pellegrini o persone che lavorano pro tempore in, poi ce neuna decina nella Striscia di Gaza». A dichiararlo è il ministro degli Esteri Antonioa In Mezz’ora su Rai3. Dei 18milache vivono in, «millemilitari in questo momento,persone che vivono in, di religione ebraica ma hanno anche il passaporto di origine», ha ...