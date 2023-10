Tabellone Masters 1000 Shanghai 2023 | Alcaraz guida il seeding | presenti cinque azzurri

(Di domenica 8 ottobre 2023) Ile gli accoppiamenti deldi, che ritorna nel circuito dopo un lungo stop causato dalla pandemia. Sul cemento della Cina, in virtù dell’assenza di Novak Djokovic, il primo favorito delè Carlos, seguito da Daniil Medvedev e Holger Rune. Accreditati di una testa di serie anche Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, rispettivamente numero 6 e 17, e dunque esentati dal primo turno. Niente bye invece per Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Fabio Fognini (al quale gli organizzatori hanno riservato una wild card), che completano la spedizione italiana. Di seguito tutti i risultati in aggiornamento. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEY...

PROGRAMMA E COPERTURAMONTEPREMI Sonego e Jarry scenderanno in campo lunedì 9 ottobre ad ... In alternativa, anche Sportface.it seguirà il penultimo1000 della stagione garantendo ai ...PROGRAMMA E COPERTURAMONTEPREMI Arnaldi e Wolf scenderanno in campo lunedì 9 ottobre ad ... In alternativa, anche Sportface.it seguirà il penultimo1000 della stagione garantendo ai ...

ATP Shanghai 2023, il tabellone aggiornato maschile e femminile ... Fanpage.it

ATP Shanghai, il tabellone: Sinner e Musetti nella parte bassa Sky Sport

SHANGHAI (Cina) - Colpo di scena al Masters 1000 di Shanghai, Daniil Medvedev è stato eliminato ai quarti di finale. Il russo testa di serie numero 2 è stato sconfitto dall'americano Sebastian Korda ...Come agli Australian Open, il russo esce di scena contro lo Sebastian Korda che vince in due set al termine di un match giocato ad altissimo livello. Avanza, invece, Ruud che elimina agevolmente ...