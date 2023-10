Supplenze docenti 2024 | sarà prevista formazione per uffici Scolastici e segreterie scolastiche per inserimento delle disponibilità Il punto debole dell’algoritmo

Supplenze anno scolastico 2023 /24: gli Uffici Scolastici sono impegnati nell'attribuzione delle nomine al 31 agosto o 30 giugno 2024 da gaE e GPS in ...

Nel mese di ottobre 2023, il calendario di NoiPA prevede alcune date importanti relative ai pagamenti per il personale del comparto scuola con ...

Anche quest'anno le scuole iniziano a cercare docenti tramite interpelli. Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i ...

Supplenze docenti anno scolastico 2023/24: alcune scuole si sono già rivolti alle MAD per trovare gli insegnanti "introvabili", in particolare per ...