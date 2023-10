Sponsor sauditi alla conquista dell’Europa | il caso Roma | figlio di Atletico Madrid e Newcastle | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di domenica 8 ottobre 2023) 2023-10-08 12:00:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: L’Arabia Saudita strizza l’occhio al calcio europeo non solo sul terreno del calciomercato (da Cristiano Ronaldo fino agli ultimi colpi di quest’estate). L’ultimo accordo (di natura commerciale), in ordine di tempo, è di pochi giorni fa e porta la “firma” di Riyadh Season nuovoprincipale della(quest’ultima aveva iniziato la stagione sportiva senza un partner sul fronte della maglia). L’azienda saudita pagherà 25 milioni di euro nell’arco di un biennio (il più importante contratto nella storia del club capitolino). Precedentemente la società giallorossa aveva intercettato l’interesse di Qatar airways (30 milioni spalmati su un triennio). Il contratto con Riyadh Season prevede la presenza della squadra italiana in Arabia Saudita impegnata, tra l’altro, in una ...