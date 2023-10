(Di domenica 8 ottobre 2023) L'allenatore è contento della prestazione dei suoi, ma rimprovera poca concretezza: "del primo tempo fantastico, ma non possiamo non fare gol"

- Pisa 0 - 0(3 - 5 - 2) : Zoet; Amian, Muhl, Nikolaou; Elia, Kouda, S. Esposito, Bandinelli, Reca; Antonucci, P. Esposito. All.. PISA (3 - 5 - 2) : Nicolas; Leverve, Caracciolo, ...***- Pisa 0 - 0: Zoet; Amian, Muhl, Nikolaou; Elia (66 Cassata), Esposito S., ... Allenatore. Pisa : Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Leverbe (93 Calabresi); Esteves (72 Valoti), ...

Spezia, Alvini: "Nel primo tempo la squadra mi è piaciuta, non si può non concretizzare" TUTTO mercato WEB

Spezia, Alvini: “Onore alla squadra, ma dovevamo concretizzare di più” ItaSportPress

Il primo tempo è stato contraddistinto da una grande occasione per lo Spezia nei primi 60 secondi. Esposito, servito da Nikolaou, ha colpito la traversa, sfiorando l’apertura del punteggio. La squadra ...L'allenatore è contento della prestazione dei suoi, ma rimprovera poca concretezza: "Spezia del primo tempo fantastico, ma non possiamo non fare gol" ...