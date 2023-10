Sorrento-Messina oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di domenica 8 ottobre 2023) Ecco la, l’, latv e lodi, match valevole per la settima giornata del campionato italiano di. Le due squadre vivono un momento complicato con la vittoria che stenta ad arrivare per entrambe. I padroni di casa, neopromossa dallaD, sono reduci da un pareggio dopo tre sconfitte consecutive, mentre iltenterà di dare un filo di continuità dopo i due pareggi di fila. Match in programma alle 14.00 e che sarà visibile SKY SPORT (252) e su NOW TV. SEGUI LASportFace.

La diretta LIVE di Sorrento-Messina , match valido per la settima giornata del girone C di Serie C 2023 / 2024 . Al Comunale Italia da una parte i ...

Modica: “Col Sorrento il Messina mantenga lo stesso spirito” Tempo Stretto

Il Messina va in casa del fanalino di coda Sorrento: i convocati di Modica StrettoWeb

Sarà dato domenica alle ore 14 allo stadio “Viviani” il calcio d’inizio del match che vedrà protagoniste Sorrento e Messina, gara valevole per la 7^ giornata del campionato di Serie C girone C. LA CLA ...Il centrocampista del Sorrento, Gaetano Vitale, ha presentato così la sfida contro il Messina:“L’ultima è stata una partita come tutte le altre. Adesso col Messina è uno scontro diretto, ma siamo alla ...