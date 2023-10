Sophie Codegoni | è ufficiale | “Ho lasciato Basciano | cose gravi”

Leggi su 361magazine

(Di domenica 8 ottobre 2023)ha annunciato su Instagram di averAlessandro. I due a maggio sono diventati genitori di CelinehaAlessandro. É stata l’ex gieffina ad annunciarlo ai fan in serata. Laha pubblicato un lungo post su Instagram tra le sue stories. I due si erano conosciuti durante la partecipazione al GF Vip 6 e si sono fidanzati. Dopo il reality, la convivenza e la nascita della loro figlia Celine. Ecco di seguito le parole dell’ex gieffina: “Con profonda tristezza nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a ...