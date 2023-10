Sonego-Jarry in tv | data | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2023

(Di domenica 8 ottobre 2023) Lorenzoaffronterà Nicolasal terzo turno deldi, in programma dal 4 al 15 ottobre. Finalmente un bel successo contropronostico per il tennista piemontese, che nella giornata di domenica ha avuto la meglio nel secondo round su un Frances Tiafoe che in teoria starebbe ancora rincorrendo un posto alle Finals di Torino. Invece al terzo turno ci va Sonny che è pronto a un’altra sfida impegnativa contro. L’ultimo scontro diretto è recente, fresco nella memoria di entrambi. Si tratta del match che in Coppa Davis a Bologna ci ha permesso di svoltare e conquistare le Finals di Malaga. Annullando match point, Lorenzo riuscì ad avere la meglio sul cileno. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe ...

Lorenzo Sonego abbiamo imparato a conoscerlo in questi anni. Con ogni probabilità non raggiungerà mai i picchi di un Sinner o di un Berrettini, a ...

Il solito LEONE . Lorenzo Sonego, nel suo essere underdog, replica le gesta di Malaga e si impone in rimonta per 3-6 7-5 6-4 in 2 ore e 45 minuti di ...

Il piemontese batte in rimonta l'americano Tiafoe e attende il cilenoSHANGHAI (CINA) - Lorenzosupera il secondo turno del "Rolex Shanghai Masters", penultimo ATP Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari. In un match ...Un buon, reattivo, molto formato Davis. Buon per lui. Se vincerà il confronto, tornerà a misurarsi con il cileno, quello alto alto, grosso grosso, appena sconfitto a Casalecchio. Ma il ...

Mezz'ora da urlo per Lorenzo Sonego. Il tennista torinese è al terzo turno del Masters1000 di Shanghai confermandosi assai indigesto a Frances Tiafoe: il numero 10 del seeding non riesce ad essere del ...Lorenzo Sonego ha messo in piedi una grandissima mezz'ora di tennis a Shanghai. Non era facile riprendere il filo del discorso dopo quasi un'intera giornata e sapere che il successo o la sconfitta si ...