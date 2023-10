Soffrite d’insonnia? Il problema è la posizione | ecco quella ideale per un sonno ristoratore

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 8 ottobre 2023) Se la notte è diventata un incubo e non riesci a riposare ilpotrebbe risiedere nellache assumi:corretta. Tutti noi sappiamo che il riposo è una parte fondamentale della nostra giornata, poiché riuscire a dormire in maniera profonda permette al nostro organismo di recuperare le energie mentali e fisiche spese durante il giorno. Alla lunga l’insonnia o i disturbi delpossono causare diversi problemi, come mancanza di lucidità, incapacità di concentrarsi sui compiti giornalieri, mal di testa e irritabilità, tutti disturbi che influiscono sul nostro rendimento e sui rapporti sociali. Se soffripotrebbe essere dovuto allache assumi a letto – Grantennistoscana.itMa quali sono le cause dell’insonnia? In realtà non ...