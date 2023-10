(Di domenica 8 ottobre 2023) Assegnati iai Campionatiing/Ostia, che mettevano in palio anche punti utili per il ranking olimpico verso Paris 2024:SkateThe Spot di Ostia, le finali odierne erano prive di italiani, con Ale Mazzara 12° ed Ale Sorgente 16° tra gli uomini e Lucrezia Zarattini 28ma tra le donne. Nella finale femminile l’età media non supera i 16 anni ed arriva la doppiettagriffata da due 15enni, entrambe sopra i 93 punti, conprima ed Hinano Kusaki seconda, le quali vanno a precedere laMinna Stess, terza. Nella finale maschile a trionfare è il 16enne...

Questidispecialità park si tengono nello skatepark The Spot di Ostia, Roma, ed è un evento che assegna i titoli iridati e determina i pass olimpici per Parigi 2024. Dopo le ...I Campionatidi Skateboarding 2023 per la disciplina "Park", competizioni valide anche come tappa di ... Daniele Galli facente parte della CommissioneFisr. Filippo è tesserato dell'...

Skateboard, Mondiali park Roma 2023: titoli iridati alla nipponica Kokona Hiraki ed allo statunitense Gavin Bottger OA Sport

Presentati a Roma i Mondiali Skateboarding Park Roma/Ostia 2023 FISR

ROMA (ITALPRESS) – Il gotha internazionale della tavola non tradisce le attese. Grande spettacolo al “The Spot” di Ostia, casa dei Mondiali di skateboarding park 2023. In un’atmosfera da finale di Cha ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...