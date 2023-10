Sisma Afghanistan | più di 2 000 morti | 10 000 feriti

(Di domenica 8 ottobre 2023) su Tg. La7.it - Terremoto: più di 2.000, 10.000. I numeri dalle autorità per la gestione delle emergenze di Kabul. Per ora è un bilancio provvisorio. Il ...

Terremoto: più di 2.000 morti, 10.000 feriti. I numeri dalle autorità per la gestione delle emergenze di Kabul. Per ora è un bilancio provvisorio. Il nuovo, con tutta la serie di violente ......di magnitudo 6.3 che ieri ha colpito la provincia afghana occidentale di Herat in, ha ... Ilha colpito un'area a circa 40 chilometri dalla città occidentale di ...

Afghanistan: oltre 2.000 morti per il terremoto, 10.000 feriti Agenzia ANSA

Terremoto in Afghanistan, i talebani: “Quasi 2mila morti” Sky Tg24

Il bilancio provvisorio della violenta serie di terremoti, di cui due scosse di magnitudo 6.3 che ieri ha colpito la provincia afghana occidentale di Herat in Afghanistan, ha superato i 2.000 morti e ...Più di mille case rase al suolo e un bilancio delle vittime che potrebbe salire ancora. L'Afghanistan messo in ginocchio dallo sciame sismico ...