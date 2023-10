Sindrome di Down | per la giornata nazionale eventi in tutta Italia

(Di domenica 8 ottobre 2023) Le parole del ministro Locatelli 'Una preziosa occasione per promuovere un cambio di prospettiva, impegnandoci per valorizzare i talenti e le competenze delle persone con ladi', ha ...

Le parole del ministro Locatelli 'Una preziosa occasione per promuovere un cambio di prospettiva, impegnandoci per valorizzare i talenti e le competenze delle persone con ladi', ha scritto sui social il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli . In occasione della giornata nazionale dedicata alla trisomia 21 , ha ricordato che 'anche loro studiano, ...... noi lo chiamiamo, i suoi amici lo chiamano Marco, Giulia, Paolo" Trentasei anni fa si apriva così la prima Giornata di sensibilizzazione delle Persone condi. Ancora oggi nell'...

Fare l’amore con la sindrome di Down Il Post

Un ragazzo e una ragazza si innamorano: decidono di sposarsi e fare dei bambini, ma quasi nessuno li prende sul serio ...L'associazione CoorDown lancia in occasione dell’8 ottobre, Giornata Nazionale delle persone con sindrome di Down, la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Scuse ridicole per non essere incl ...