Simone Biles torna a vincere ai Mondiali! Trave da fumambolo dopo la caduta | 22 ori stellari e poker da 10 cm

Leggi su oasport

(Di domenica 8 ottobre 2023)non riesce a stare lontana dall’oro per più di un giorno.la clamorosadi ieri sullo Yurchenko doppio carpio al volteggio, dove si è dovuta accontentare della medaglia d’argento, la Reginetta della Polvere di Magnesio èta a risplendere meravigliosamente ai Mondiali 2023 di ginnastica artistica e ha conquistato il titolo alla. La fuoriclasse statunitense ha confermato il pronostico della vigilia e si è imposta sui 10 cm grazie a un esercizio semplicemente stellare, caratterizzato da un paio di sontuose serie acrobatiche, dai tre giri in accosciata e da un’uscita in Tsukahara raccolto perfettamente stoppata. La 26enne è stata premiata con il punteggio complessivo di 14.800 (6.5 per le difficoltà, 8.3 per l’esecuzione) ed èta a ...