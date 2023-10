Simeone | «Vorrei giocare di più | ma ora ci sono Osimhen e Kvara»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 8 ottobre 2023) L’attaccante del napoli,, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita della sfida del Napoli contro la Fiorentina «Per me trovare la motivazione significa capire dovee cosa rappresento. Avere una maglia così importante come quella del Napoli è più che una motivazione. È chiaro che uno vuoledei più e lo voglio, ma sevo continuare su questa strada perchéstanno bene e devo continuare così e tenermi in forma» Su Gonzales? «Nico è un grande calciatore e ha un timing di salto molto importante. Ha vantaggio perché salta prima degli altri, poi colpisce la palla con una cattiveria che pochi fanno, per cui bisogna stare attenti lui» Chi è più forte sui colpi di testa tu o lui? «Lui. Però vediamo oggi» Queste le statistiche di Napoli-Fiorentina della Lega La ...