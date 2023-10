«Siamo bloccati in aeroporto La situazione è critica Non sappiamo come tornare in Italia»

Leggi su panorama

(Di domenica 8 ottobre 2023) «Sono partito dall'con un mio amico e dopo i bombardamenti in Israele laè diventata. Orarimastiina Tel Aviv perché sono stati cancellati tutti i voli».È questa la drammatica testimonianza di Giovanni D'Antonio, un 28enne di Ascoli Piceno in vacanza con un suo coetaneo Edoardo Ferrari. I due nel giro di poche ore hanno vissuto momenti di paura e sconforto a causa dell'escalation, che non sembra destinata ad esaurirsi, iniziata all’alba di sabato 7 ottobre quando un’offensiva via terra, aria e mare è partita dalla Striscia di Gaza contro lo Stato ebraico. Dove eravate durante i bombardamenti? «Ieri mattina eravamo in un tour turistico, cispostati sul ponte che collega Israele alla Giordania per ...