Si può ancora usare uno dei bagnoschiuma ritirati dal mercato? La risposta ufficiale | presta attenzione

Leggi su formatonews

(Di domenica 8 ottobre 2023) Ti stai chiedendo se sia possibile utilizzare idal? Ecco laeffettiva. Alcuni prodotti per la cura del corpo, come iper esempio, sono statidal. Secondo le autorità sanitarie non dovrebbero essere usati poiché contengono una sostanza tossica: il lilial. Ma si devono evitare per davvero, oppure possiamo utilizzarli come se niente fosse? Facciamo il punto della questione approfondendo questo discorso. Scopri se puoidal– FormatoNews.itIl lilial è una sostanza chimica pericolosa e vietata dall’Unione Europea. Si trova in molti prodotti per la cura della ...