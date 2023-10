Shutdown Usa | il pericolo non è scongiurato | stavolta potrebbe andare per le lunghe

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 ottobre 2023) La delegittimazione dello speaker della Camera, Kevin McCarthy, da parte del Congresso americano, più che un evento storico, è un evento preoccupante. Distratto dalla guerra in Ucraina e dalla minaccia russa, il mondo non sta prestando sufficiente attenzione a ciò che succede negli Stati Uniti, nazione non solo fondamentale per l’economia mondiale ma ‘necessaria’ per il pianeta, come ha ricordato il presidente Joe Biden nel suo ultimo discorso. La crisi politica che dilania gli Stati Uniti minaccia i pilastri su cui la costituzione è stata creata: bilanciamento dei poteri e bipolarismo. Il voto di sfiducia nei confronti di McCarthy conferma il declino del secondo principio: la fronda trumpiana del partito repubblicano è riuscita a farlo fuori per evitare che raggiungesse un accordo di lungo periodo con i democratici, al fine di evitare che il governo si trovasse senza fondi per ...