Shani Louk | la 22enne con cittadinanza tedesca rapita da Hamas La famiglia la riconosce in un video | «Non vogliamo pensare al peggio»

Il marito, padre della ragazza,, è israeliano. Ricardaha riconosciuto la figlia in un video trasmesso sui social, mentre veniva portata via, priva di coscienza, su una jeep, per le ...Né, tatuatrice di 30 anni, cittadina tedesca, rapita mentre ballava nel deserto, né i migliaia di giovani presenti. Alcuni di loro hanno perso la vita. Il video, che circola sui social da ...

Il blitz di Hamas tra i ragazzi a un rave, tra gli ostaggi anche una ragazza tedesca massacrata: la madre la riconosce ... Open

Shanie Louk, chi è la 22enne tedesca rapita durante un rave e torturata dalle milizie di Hamas: si teme sia s… La Stampa

(LaPresse) Sabato mattina le forze di sicurezza israeliana hanno sparato a un'auto rubata su cui si trovavano uomini armati palestinesi entrati da Gaza. E' accaduto sull'autostrada ...Shani Louk ha 22 anni, è una tatuatrice con doppia cittadinanza israeliana e tedesca e ieri è stata rapita mentre si trovava a un festival musicale vicino Kibbutz Reim. La ...