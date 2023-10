Shanghai | Sinner passa agli ottavi | Baez ko 2-1

Leggi su agi

(Di domenica 8 ottobre 2023) AGI - Jannikrispetta i pronostici della vigilia e accededel Masters 1000 di. L'altoatesino ha battuto 2-1 (3-6, 6-3, 6-2) l'argentino Sebastian, 29esimo nel ranking Atp. L'azzurro sfiderà l'americano Shelton. Il "Rolex" è il penultimo ATP Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari., testa di serie numero 6 e 4 Atp, fresco del trionfo a Pechino, ha impiegato due ore di gioco per avere ragione dell'avversario. L'azzurro, certo di partecipare alle Atp Finals di Torino, per un posto nei quarti sfiderà l'americano Ben Shelton, 19esima forza del seeding, vincente sul russo Roman Safiullin per 3-6 6-3 6-4. (AGI)Cop